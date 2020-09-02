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    Afyonkarahisar'da 17 yaşındaki çocuğun ağır yaralandığı kaza

    İki saat önce aldığı motosikletiyle kaza yaparak ağır yaralanan Abdullah'ın durumu ciddiyetini koruyor.
    • İHA
    • 02.09.2020 - 14:26
    • Güncelleme : 02.09.2020 - 14:26
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    Afyonkarahisar'da 17 yaşındaki çocuğun ağır yaralandığı kaza

    Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Gençlik Caddesi'nde, Alaaddin A.'nın kullandığı 3 PM 775 plakalı otomobil ile 17 yaşındaki Ahmet Badem yönetimindeki motosiklet çarpıştı.

    MOTOSİKLETLİ AĞIR YARALANDI

    Çarpışmanın etkisi ile savrulan çocuk yere düşerek kanlar içinde kalırken, çevredeki vatandaşlar durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.

    O esnada olay yerinden geçen ve hastaneye başka bir yaralı götüren sağlık ekibi olay yerinde durarak şahsa ilk müdahalesini yaptı.

    Afyonkarahisar'da 17 yaşındaki çocuğun ağır yaralandığı kaza

    TEDAVİ ALTINA ALINDI

    Daha sonra olay yerine gelen bir başka ambulansla hastaneye kaldırılan Abdullah'ın tedavisi devam ederken, dün gerçekleştirilen ameliyatın ardından sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

    Afyonkarahisar da 17 yaşındaki çocuğun ağır yaralandığı kaza #1

    Afyonkarahisar da 17 yaşındaki çocuğun ağır yaralandığı kaza #2

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