İki saat önce aldığı motosikletiyle kaza yaparak ağır yaralanan Abdullah'ın durumu ciddiyetini koruyor.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Gençlik Caddesi'nde, Alaaddin A.'nın kullandığı 3 PM 775 plakalı otomobil ile 17 yaşındaki Ahmet Badem yönetimindeki motosiklet çarpıştı.

MOTOSİKLETLİ AĞIR YARALANDI

Çarpışmanın etkisi ile savrulan çocuk yere düşerek kanlar içinde kalırken, çevredeki vatandaşlar durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.

O esnada olay yerinden geçen ve hastaneye başka bir yaralı götüren sağlık ekibi olay yerinde durarak şahsa ilk müdahalesini yaptı.

Afyonkarahisar'da 17 yaşındaki çocuğun ağır yaralandığı kaza

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Daha sonra olay yerine gelen bir başka ambulansla hastaneye kaldırılan Abdullah'ın tedavisi devam ederken, dün gerçekleştirilen ameliyatın ardından sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.