Afyonkarahisar’da 17 yaşındaki genç, kepçenin altında kaldı

Yem getirdiği fabrikada tırın çadırını katlayan 17 yaşındaki genç kepçenin altında kalarak hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinden Afyonkarahisar’ın Çay ilçesindeki yem fabrikasına ürün getiren tırda çalışan C.A.K., (17) isimli genç, balya halindeki yemler tırdan indirildikten sonra aracın üstündeki çadırı katlamaya başladı.

Bu sırada yemleri kepçeyle istifleyen İ.C. (40), C.A.K.’yi fark etmeyerek ezdi.

Müdahaleler yetmedi

Olayın ardından talihsiz genç Çay Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ancak yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

İHA’nın haberine göre feci ölümle ilgili inceleme başlatıldı.