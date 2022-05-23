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    Afyonkarahisar'da 18 yaşındaki Damla'dan haber alınamıyor

    Kağıt toplayıcısı ailenin kızları Damla Narlı, bir anda ortadan kayboldu. Acılı aile, polisle beraber kızlarının peşine düştü.
    • 23.05.2022 - 11:56
    • Güncelleme : 23.05.2022 - 12:17
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    Afyonkarahisar'da 18 yaşındaki Damla'dan haber alınamıyor

    Afyonkarahisar’da geçimlerini kağıt toplayarak sağlayan bir ailenin kızları Damla Narlı (18), bakkala gideceğini söyleyerek evden ayrıldı ve geri dönmedi.

    Damla'ya telefon yoluyla da ulaşamayan aile, durumu polise bildirdi.

    Polis her yerde arıyor

    İHA'nın haberine göre polis ekipleri, ihbar üzerine harekete geçerek inceleme başlattı.

    "Öldü mü kaldı mı bilmiyoruz"

    Kızının bir an önce bulunmasını isteyen ve gözyaşlarını tutamayan baba Serdar Narlı, "Kızım evden annesinden 5 TL alarak 'Bakkala gidiyorum' diye çıkmış ve bir daha haber alamadık. Telefonuna da ulaşamıyorum. Başına bir iş mi geldi bilmiyorum. Kızımın ölüsünün ya da dirisinin bulunmasını istiyorum. Kağıt topluyordu ve hiçbir arkadaşı yoktu. Kimseden şüphelenemiyoruz. Görenlerin ve duyanların buran önce haber vermesini istiyoruz." dedi.

    Afyonkarahisar da 18 yaşındaki Damla dan haber alınamıyor #1

    Afyonkarahisar da 18 yaşındaki Damla dan haber alınamıyor #2


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