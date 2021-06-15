Yağışların etkili olmasının ardından bölgedeki bazı noktalarda yarıklar meydana geldi. Yapılan açıklamada yarıkların, yer altı sularının aşırı tüketimine bağlı olabileceği kaydedildi.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde yaklaşık 1 kilometre uzunluğunda, derinliği yer yer 1-2 metreyi bulan yarıklar meydana geldi.

AFAD İl Müdürlüğü ekipleri konu ile ilgili çalışma başlattı.

AFAD Afyonkarahisar Planlama ve Risk Azaltma Şube Müdürü Jeoloji Mühendisi Hüseyin Sarıkaya, bölgede devam eden çalışmalar hakkında verdiği bilgilerde şu sözleri kaydetti:

“TARIM ARAZİLERİNDE ZARAR SÖZ KONUSU”

“Birkaç gündür sağanaklar neticesinde burada çökme ve çatlamalar oldu. 10 yıl öncesinde Bolvadin merkezde bu tip çatlamalar olmuştu. Orada hatta, kanalizasyon ve su hatlarını koparmıştı. Burada öyle bir zarar söz konusu değil ama tarım arazilerinde zarar söz konusu.

Afyonkarahisar’da 2 metre derinliğinde yarıklar meydana geldi VİDEO

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“YER ALTI SUYU YÖNÜNDEN OLDUKÇA ZENGİN”

Burası graben havzası. Güneyimizde Sultan Dağları, yamacından geçen Sultan Dağları fay hattı, kuzey kısmında da Çubucak fay hattı söz konusu. Bu iki fay hattı arasında oluşan graben havzası büyük bir alüvyon havzası. Buradaki alüvyon kalınlığı, 200 metreler civarında, yer altı suyu yönünden de oldukça zengin.

“TÜRKİYE’NİN BİRÇOK YERİNDE OLMAYA BAŞLADI”

Son 15-20 yıl içerisinde yer altı sularında aşırı çekilme ve yer altı suyu seviyesinin düşmesine bağlı olarak oluştuğuna dair değerlendirmeler var, bu çatlamalarla ilgili. Bugün, biz koordinat ölçümleri yaptık. Bu yapmış olduğumuz ölçümleri, arazide edindiğimiz bilgileri harita üzerine işleyeceğiz, daha önceden oluşmuş olan aktif fay hatlarıyla örtüşüp örtüşmediği konusunda değerlendirmeler yapacağız. Son yıllarda meteorolojik değişimler bu tip olayları su yüzüne çıkarmaya başladı. Sadece Afyon'da değil, Türkiye'nin birçok yerinde olmaya başladı. Yani yer altı sularındaki aşırı tüketim bu şekilde devam ettiği sürece, burada değil birçok yerde bu tip olaylarla karşılaşacağız gibi geliyor."