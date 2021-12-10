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- Afyonkarahisar'da 36 ayrı suçtan aranan adam evinde yakalandı
Afyonkarahisar'da 36 ayrı suçtan aranan adam evinde yakalandı
Yarenler Mahallesi'nde 36 suç kaydı, 15 yıl 11 ay hapis cezası bulunan şahsın evine operasyon düzenleyen ekipler, şahsı evdeki gizli bölmede buldu.
- İHA
- 10.12.2021 - 11:23
Afyonkarahisar’ın Yarenler Mahallesi'nde 36 suç kaydı bulunan ve 15 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Aşkın Koldemir (21) hakkında yakalama çalışması başlatıldı.
Şahsın kaldığı eve düzenlenen operasyonda, kapıyı açan eşi B.T., kocasının evde olmadığını söyledi.
ÇELİŞKİLİ BEYAN HAREKETE GEÇİRDİ
Ancak kadının çelişkili beyanlarda bulunmasından şüphelenen ekipler arama kararıyla evde inceleme yaptı.
Ekipler evde arama yaparken odalardaki halıları kaldırdı.
ODADAKİ GİZLİ BÖLMEDE BULUNDU
Odalardan birinin tabanında gizli bölme tespit eden ekipler bölmenin kapağını açtıklarında ise Koldemir’i içeride saklanırken buldu.
GÖZALTINA ALINDI
Ardından şahıs ekipler tarafından gözaltına alınan şahsın, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.