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    Afyonkarahisar'da 36 ayrı suçtan aranan adam evinde yakalandı

    Yarenler Mahallesi'nde 36 suç kaydı, 15 yıl 11 ay hapis cezası bulunan şahsın evine operasyon düzenleyen ekipler, şahsı evdeki gizli bölmede buldu.
    • İHA
    • 10.12.2021 - 11:23
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    Afyonkarahisar'da 36 ayrı suçtan aranan adam evinde yakalandı

    Afyonkarahisar’ın Yarenler Mahallesi'nde 36 suç kaydı bulunan ve 15 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Aşkın Koldemir (21) hakkında yakalama çalışması başlatıldı.

    Şahsın kaldığı eve düzenlenen operasyonda, kapıyı açan eşi B.T., kocasının evde olmadığını söyledi.

    ÇELİŞKİLİ BEYAN HAREKETE GEÇİRDİ

    Ancak kadının çelişkili beyanlarda bulunmasından şüphelenen ekipler arama kararıyla evde inceleme yaptı.

    Ekipler evde arama yaparken odalardaki halıları kaldırdı.

    Afyonkarahisar da 36 ayrı suçtan aranan adam evinde yakalandı #1

    ODADAKİ GİZLİ BÖLMEDE BULUNDU

    Odalardan birinin tabanında gizli bölme tespit eden ekipler bölmenin kapağını açtıklarında ise Koldemir’i içeride saklanırken buldu.

    GÖZALTINA ALINDI

    Ardından şahıs ekipler tarafından gözaltına alınan şahsın, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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