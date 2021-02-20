Afyonkarahisar'da 4 milyon lira dolandırdılar: 11'i tutuklandı

İnternet üzerinden faaliyet gösteren çağrı merkezi aracılığıyla 4 milyon lira dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 18 şüpheliden 11'i, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar'da bir internet sitesine ait çağrı merkezi üzerinden dolandırıldıklarını ihbar eden vatandaşların şikayeti üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Organize suç örgütü üyelerine yönelik ev ve iş yeri adreslerine eş zamanlı olarak 15 Şubat günü şafak vakti operasyon düzenlendi.

4 MİLYON LİRAYA TEDBİR KOYULDU

Operasyonda 18 kişi gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 35 bilgisayar, 18 cep telefonu, 18 GSM kartı ile delil niteliği taşıyan belgelere el konuldu.

Ayrıca jandarma ekipleri çağrı merkezi sahibinin banka hesabında suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 4 milyon lirayı bularak tedbir koydurdu.

FATURAYA YANSITIYORLARDI

Organize suç örgütü olarak çağrı merkezi üzerinden faaliyet gösteren şüphelilerin; farklı illerdeki işletme sahiplerini ya da sorumlularını cep telefonu üzerinden arayarak, internet arama motorunda firmalarının görünürlüğünün daha üst sıralarda olacağı vaadiyle sözlü reklam anlaşması yaptıkları, reklam ücretini bu kişilerin GSM faturalarına yansıttıkları tespit edildi.

Dolandırıldığını anlayanların anlaşmanın iptal edilmesini istediğinde ise şüphelilerin zorluk çıkardıkları ve iptal işlemi için ayrıca ücret talep ettikleri belirlendi.

11 DOLANDIRICI TUTUKLANDI

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 11 kişi tutuklandı. 4 kişiye ev hapsi cezası verilirken, 3 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.