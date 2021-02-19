Afyonkarahisar’da 4 milyon liralık vurgun yapan çeteye operasyon

Afyonkarahisar’da 4 milyon liralık vurgun yapan çeteye operasyon

İnternet üzerinden kurdukları site ile 4 milyon lira dolandıran 18 kişi jandarmanın düzenlediği operasyonla gözaltına alalındı.

Afyonkarahisar’da bir çağrı merkezine ait internet sitesinin kendilerini dolandırdığı ihbarında bulunan vatandaşların şikayetini değerlendirerek harekete geçen jandarma ekipleri, organize suç örgütü üyelerine yönelik ikamet ve iş yeri adreslerine eş zamanlı olarak operasyon düzenledi.

REKLAM VAADİYLE DOLANDIRDILAR

Operasyonda, organize suç örgütü internete üzerinden faaliyet gösteren çağrı merkezi üzerinden; farklı illerdeki işletme sahiplerini ya da sorumlularını cep telefonu üzerinden arayarak arama motoru üzerinden görünürlüklerinin daha üst sıralarda olacağı vaadiyle sözlü reklam anlaşması yaptıkları ortaya çıktı.

Reklam ücretini şahısların GSM faturalarına yansıttıkları, dolandırıldığını anlayan müşterilerin anlaşmanın iptal edilmesini istediğinde zorluk çıkardıkları ve iptal işlemi için ayrıca ücret talep ettikleri tespit edildi.

4 MİLYON LİRALIK VURGUN

Ayrıca jandarma ekipleri suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 4 milyon lirayı bulan örgüt liderinin hesaplarına da tedbir koydu.

18 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgisi olduğu belirlenen 18 kişi gözaltına alınırken, düzenlenen operasyonda 35 bilgisayar, 18 cep telefonu, 18 GSM kartı ile delil niteliği taşıyan belgelere el konuldu.

18 şüphelinin jandarmadaki sorgularının ardından adli makamlara sevk edildiği bildirildi.











