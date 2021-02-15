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- Afyonkarahisar'da 4.0 büyüklüğünde deprem
Afyonkarahisar'da 4.0 büyüklüğünde deprem
Dinar ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
- İHA
- 15.02.2021 - 04:21
Afyonkarahisar’ın Dinar İlçesi Duman köyünde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
BAZI VATANDAŞLAR BİR SÜRE EVLERİNE GİRMEDİ
5.0 kilometre derinliğindeki deprem gece yarısı 00.08 ‘de meydana geldi. Dinar ilçesinde de hissedilen deprem sonrası merkez üssü Duman köyünde herhangi can yada mal kaybı yaşanmazken, deprem sorası köy halkı panik yaşadı.
Köyde bazı vatandaşlar sokağa çıkarak bir süre evlerine girmedi.