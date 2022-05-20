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- Afyonkarahisar'da 645 bin adet doldurulmuş makaron yakalandı
Afyonkarahisar'da 645 bin adet doldurulmuş makaron yakalandı
Uygulama esnasında şüphelinilen bir minibüsün durdurulmasıyla yapılan aramada tencere ve tava içerisine saklanmış 645 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirildi.
- 20.05.2022 - 17:18
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından kent girişinde uygulama yapıldı.
Gerçekleştirilen uygulamada şüphe üzerine bir minibüs durduruldu. Polis ekipleri durdurulan minibüste arama yaptı.
645 bin adet makaron ele geçirildi
Yapılan aramalarda tencere, tava ve tabak kolilerinin içerisinde 645 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirildi.
Sürücü gözaltına alındı
Aracın sürücüsü H.Y., isimli şahıs polis tarafından gözaltına alındı.
İHA'nın haberine göre, polis kamerası tarafından anbean kayıt altına alınan aramada ise H.Y.’nin polislere ‘makaron sarılı tütün, bakabilirsiniz’ demesi ise dikkatlerden kaçmadı.