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Afyonkarahisar'da 645 bin adet doldurulmuş makaron yakalandı

Afyonkarahisar'da 645 bin adet doldurulmuş makaron yakalandı

Uygulama esnasında şüphelinilen bir minibüsün durdurulmasıyla yapılan aramada tencere ve tava içerisine saklanmış 645 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirildi.