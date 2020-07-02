Afyonkarahisar'da 7 köpek zehirlendi

Bir köyün yaylasında henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde zehirlenen köpeklerden 3 tanesi, telef oldu.

Afyonkarahisar iline bağlı Dinar ilçesinde 7 köpek zehirlendi.

Çapalı köyü yaylasında çobanlık yapan Mustafa Yağcı ve Taşkın Ertürk’e ait 7 köpek, yaylada baygın halde bulundu.

3 KÖPEK TELEF OLDU

Jandarmayı arayarak köpekleri için yardım isteyen Yağcı ve Ertürk, bölgeye gelen ekiplerden, köpeklerden 3’nün telef olduğunu öğrendi.

4 KÖPEK TEDAVİ EDİLECEK

Diğer 4 köpek için ise belediyeden veteriner hekim istendi. Olay yerine gelen veteriner hekimler ise köpekleri tedavi etmek üzere götürdü.

Olayın ardından jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.