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    Afyonkarahisar'da 7 köpek zehirlendi

    Bir köyün yaylasında henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde zehirlenen köpeklerden 3 tanesi, telef oldu.
    • İHA
    • 02.07.2020 - 17:25
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    Afyonkarahisar'da 7 köpek zehirlendi #1

    Afyonkarahisar iline bağlı Dinar ilçesinde 7 köpek zehirlendi.

    Çapalı köyü yaylasında çobanlık yapan Mustafa Yağcı ve Taşkın Ertürk’e ait 7 köpek, yaylada baygın halde bulundu.

    3 KÖPEK TELEF OLDU

    Jandarmayı arayarak köpekleri için yardım isteyen Yağcı ve Ertürk, bölgeye gelen ekiplerden, köpeklerden 3’nün telef olduğunu öğrendi.

    4 KÖPEK TEDAVİ EDİLECEK

    Diğer 4 köpek için ise belediyeden veteriner hekim istendi. Olay yerine gelen veteriner hekimler ise köpekleri tedavi etmek üzere götürdü.

    Olayın ardından jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

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