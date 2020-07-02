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- Afyonkarahisar'da 7 köpek zehirlendi
Afyonkarahisar'da 7 köpek zehirlendi
Bir köyün yaylasında henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde zehirlenen köpeklerden 3 tanesi, telef oldu.
- İHA
- 02.07.2020 - 17:25
Afyonkarahisar iline bağlı Dinar ilçesinde 7 köpek zehirlendi.
Çapalı köyü yaylasında çobanlık yapan Mustafa Yağcı ve Taşkın Ertürk’e ait 7 köpek, yaylada baygın halde bulundu.
3 KÖPEK TELEF OLDU
Jandarmayı arayarak köpekleri için yardım isteyen Yağcı ve Ertürk, bölgeye gelen ekiplerden, köpeklerden 3’nün telef olduğunu öğrendi.
4 KÖPEK TEDAVİ EDİLECEK
Diğer 4 köpek için ise belediyeden veteriner hekim istendi. Olay yerine gelen veteriner hekimler ise köpekleri tedavi etmek üzere götürdü.
Olayın ardından jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.