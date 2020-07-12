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    Afyonkarahisar'da açık su kuyusuna giren 2 çocuk boğuldu

    Açık su kuyusuna giren 7 yaşındaki iki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
    • AA
    • 12.07.2020 - 16:24
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    Afyonkarahisar'da açık su kuyusuna giren 2 çocuk boğuldu

    Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Kayıhan beldesinde yaşayan Veli Batuhan Dede (7) ile Berkay Lafçı (7), açık su kuyusuna girdi.

    İKİ ÇOCUK DA YAŞAMINI YİTİRDİ

    Çocukların boğulduğu yönündeki ihbar üzerine bölgeye giden vatandaşlar, kuyudan çıkardıkları Dede ve Lafçı'yı taksiyle İhsaniye Devlet Hastanesi'ne götürdü.

    İki çocuk hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Cenazeler, otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ndeki Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

    Afyonkarahisar'da açık su kuyusuna giren 2 çocuk boğuldu #1

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