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    Afyonkarahisar’da ağılın çatısı çöktü, 15 hayvan telef oldu

    Bakım ve onarım çalışmaları yapılan ağılda, çatının çökmesi sonucu 3 işçi hafif yaralandı. Göçük altında kalan 15 küçükbaş hayvan telef oldu.
    • DHA
    • 30.06.2021 - 11:58
    • Güncelleme : 30.06.2021 - 12:04
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    Afyonkarahisar’da ağılın çatısı çöktü, 15 hayvan telef oldu

    Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesine bağlı Sığracık köyünde, bakım ve onarım çalışmaları yapılan ağılın çatı kısmı çöktü.

    3 işçi hafif yaralanırken, 220 küçükbaş ise göçük altında kaldı.

    Bölgeye jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

    AFAD EKİPLERİ SEFERBER OLDU

    Koyun ve kuzuların kurtarılması için AFAD ekipleri seferber oldu.

    205 küçükbaş kurtarılırken, 15 hayvan telef oldu.

    Afyonkarahisar’da ağılın çatısı çöktü, 15 hayvan telef oldu VİDEO

    Afyonkarahisar’da ağılın çatısı çöktü, 15 hayvan telef oldu #1

    KAYMAKAM İNCELEMELERDE BULUNDU

    Göçüğün meydana geldiği ağıla gelen Kaymakam Osman Bilici, incelemelerde bulundu.

    Yetkililerden bilgi alan Kaymakam Bilici, göçükte hafif yaralanan 3 işçinin itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldığını belirterek, hemen hayvanların da kurtarıldığını söyledi.

    Afyonkarahisar’da ağılın çatısı çöktü, 15 hayvan telef oldu #2

    Afyonkarahisar’da ağılın çatısı çöktü, 15 hayvan telef oldu #3

    Afyonkarahisar’da ağılın çatısı çöktü, 15 hayvan telef oldu #4

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