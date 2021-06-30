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Afyonkarahisar’da ağılın çatısı çöktü, 15 hayvan telef oldu

Afyonkarahisar’da ağılın çatısı çöktü, 15 hayvan telef oldu

Bakım ve onarım çalışmaları yapılan ağılda, çatının çökmesi sonucu 3 işçi hafif yaralandı. Göçük altında kalan 15 küçükbaş hayvan telef oldu.