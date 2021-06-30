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- Afyonkarahisar’da ağılın çatısı çöktü, 15 hayvan telef oldu
Afyonkarahisar’da ağılın çatısı çöktü, 15 hayvan telef oldu
Bakım ve onarım çalışmaları yapılan ağılda, çatının çökmesi sonucu 3 işçi hafif yaralandı. Göçük altında kalan 15 küçükbaş hayvan telef oldu.
- DHA
- 30.06.2021 - 11:58
- Güncelleme : 30.06.2021 - 12:04
Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesine bağlı Sığracık köyünde, bakım ve onarım çalışmaları yapılan ağılın çatı kısmı çöktü.
3 işçi hafif yaralanırken, 220 küçükbaş ise göçük altında kaldı.
Bölgeye jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
AFAD EKİPLERİ SEFERBER OLDU
Koyun ve kuzuların kurtarılması için AFAD ekipleri seferber oldu.
205 küçükbaş kurtarılırken, 15 hayvan telef oldu.
Afyonkarahisar’da ağılın çatısı çöktü, 15 hayvan telef oldu VİDEO
KAYMAKAM İNCELEMELERDE BULUNDU
Göçüğün meydana geldiği ağıla gelen Kaymakam Osman Bilici, incelemelerde bulundu.
Yetkililerden bilgi alan Kaymakam Bilici, göçükte hafif yaralanan 3 işçinin itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldığını belirterek, hemen hayvanların da kurtarıldığını söyledi.