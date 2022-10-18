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    Afyonkarahisar'da alkollü şahıs polisleri darbetti

    Şuhut'ta alkollü şahıs çevreye rahatsızlık verdiği için kendisine müdahale etmeye gelen ekiplere tekme tokat saldırdı.
    • 18.10.2022 - 11:26
    • Güncelleme : 18.10.2022 - 14:10
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    Afyonkarahisar'da alkollü şahıs polisleri darbetti

    Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde etrafa rahatsızlık veren alkollü şahıs vatandaşlara rahatsızlık verdi.

    Ses yapan şahıs polis ekiplerine bildirilerek olay yerine ekipler sevk edildi.

    Olay yerinde bir şahsın sürekli bağırarak küfürler ettiğini gören ekipler şüpheliyi sakin olması konusunda uyardı.

    Alkollü şahıs polisleri darbetti

    Ancak alkollü şahıs polislere bir anda tekme ve yumruklarla saldırdı. Bunun üzerine bölgeye takviye ekipler istendi.

    Olay yerine gelen destek ekiplerle şahıs güçlükle gözaltına alındı. Yapılan sorgulamada isminin Muhammet I. olduğu belirlenen şahıs sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından emniyete götürüldü.

    Şüpheli ekiplere küfür etti

    Şahsın gözaltına alınıp polis aracına bindirildiği esnada direnmeye devam ettiği dikkatlerden kaçmazken, şahıs kendisini yakalayan polislere ise küfür etmeyi sürdürdü.

    "Ben ne yaptım ya"

    İHA'nın haberine göre, Muhammet I.’nın "ben ne yaptım ya" demesi dikkat çekti. Şahsın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

    Afyonkarahisar da alkollü şahıs polisleri darbetti #1


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