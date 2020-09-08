Afyonkarahisar'da annesini ziyarete gitti, akrabaları darbetti

Rahatsızlanan annesini ziyarete gittiği sırada iki kardeşi ve kuzeniyle birlikte akrabaları tarafından saldırıya uğradığını iddia eden kadın, "Ölmeden önce sesimizi duyun" dedi.

İstanbul'da yaşayan 41 yaşındaki Hülya Dağcı, hasta annesini ziyaret için gittiği Afyonkarahisar'da akrabalarının saldırısına uğradı.

Kardeşleri Selim Dağcı, Mehmet Dağcı ve amcasının kızı Sevim Dağcı ile birlikte Emirdağ ilçesinde bulunan Halk Pazarı'na giden Hülya Dağcı, halası S.K. ve eşi ile bir grup akrabaları tarafından darbedildiğini söyledi.

"KENDİMİ ÜZÜM KOVASIYLA KORUDUM"

Yaşanan saldırının ardından polise giderek, şikayette bulunan Hülya Dağcı, şunları anlattı:

"Halam S.K. ve eşi Ş.K. ile uzaktan amca çocuğu olan D.D. ve eşi H.D. ile toplam 12 kişi saldırdı. Ben yerde yatarken erkek kardeşim, 'öldü bırakın' dedi. Bunun üzerine bıraktılar, ayağa kalktım. Eniştem Ş.K. tezgahta duran bıçağı eşinden istedi. Bıçakla bana saldırdı. Bu sırada yerden aldığım üzüm kovasını kendime siper ettim, böylelikle boynuma gelen bıçak darbelerini hafif atlattım. Sonra erkek kardeşim Mehmet'e saldırdılar. Ayrıca molozları bize doğru attılar."

"ÖLMEDEN SESİMİZİ DUYUN"

Hülya Dağcı yaşanan olayın nedenini de anlatarak,"2015 yılında Ş.K. ve başka bir akrabam, yaylada tek yaşayan kardeşimin eşini darbetti. O sırada kardeşim onların yüzünden cezaevindeydi. Darp sırasında gelinimizin kucağından düşen 17 aylıkken yeğenim 3-4 yıl konuşamadı. 2016 yılında hiç alakamız olmayan bir konudan bize saldırdılar. 2017, 2018 ve 2019 yıllarında da sürekli darp, şiddet ve hakaret olayları devam etti. Yaklaşık 5 yıldır süren olaylarda saldırganlar ceza almadı. Lütfen ölmeden önce sesimizi duyun." şeklinde konuştu.