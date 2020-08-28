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    Afyonkarahisar'da annesiyle ilişki yaşadığını iddia ettiği kişiyi öldürdü

    Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan 20 yaşındaki suçlunun cinayeti, gittiği lokantada işlediği öğrenildi.
    • DHA
    • 28.08.2020 - 13:14
    • Güncelleme : 28.08.2020 - 13:14
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    Afyonkarahisar'da annesiyle ilişki yaşadığını iddia ettiği kişiyi öldürdü

    Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesine bağlı Aşağıpiribeyli beldesi Yeni Mahalle köy değirmeni mevkisinde bulunan lokantaya giden Y.T. (20), yanında getirdiği tabancayla 47 yaşındaki Sezgin Karagöz’e ateş açtı.

    Kardeşine ait olan lokantada vücuduna mermi isabet eden Karagöz yere yığılırken, olayı görenler jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.

    Gelen sağlık ekipleri, Sezgin Karagöz'ün yaşamını yitirdiğini belirledi.

    Afyonkarahisar da annesiyle ilişki yaşadığını iddia ettiği kişiyi öldürdü #1

    ANNESİYLE İLİŞKİ YAŞADIĞI İÇİN ÖLDÜRDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ

    Karagöz'ün cenazesi, yapılan incelemenin ardından Emirdağ Devlet Hastanesi morguna konuldu. Y.T. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Y.T.'nin verdiği ilk ifadesinde, Sezgin Karagöz'ü annesiyle ilişki yaşadığı iddiasıyla öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

    Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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