Afyonkarahisar'da araç kağıt gibi ezildi

Seyir halinde giden otomobil sürücüsü dengesini kaybetti ve duvara çarptı. Üzerine duvar yıkılan otomobilin sürücüsü şans eseri kazayı yaralı atlattı.

Afyonkarahisar Bolvadin Çobanlar ilçe karayolu civarında bir kaza meydana geldi.

O.D.'nin sürücülüğünü yaptığı araç, henüz belirlenemeyen nedenden dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Dengesini kaybeden sürücü kontrolden çıktı ve araç savrulup yol kenarındaki bir evin duvarına çaptı.

Yıkılan duvar altında kaldı

Savrulan araç yol kenarındaki bir evin duvarına çarparak durdu ve çarpmanın etkisi ile yıkılan duvar betonlarının altında kalan araç kağıt gibi ezildi.

Şans eseri sürücü O.D kazadan hafif yaralı olarak atlattı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ekiplere haber vermesi ile bölgeye 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan sürücü O.D.’yi ambulans ile hastaneye kaldırdı.

İHA'nın haberine göre kazanın ardından jandarma ekipleri inceleme başlatıldı.



