Afyonkarahisar’da aracı yanan sürücü canını zor kurtardı

Trafikte seyir halindeyken arabasının alev aldığını gören sürücü, son anda arabadan inerek canını kurtardı. Yanan araç kullanılamaz hale geldi.

Afyonkarahisar’da Dumlupınar Mahallesi Ordu Bulvarı üzerinde, Abdullah Güner idaresindeki otomobilden seyir halindeyken dumanlar çıkmaya başladı.

Bir anda aracından alevler çıktığını fark eden sürücü Güner, otomobili durdurarak kendini dışarı attı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Sürücü, itfaiyeyi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

TRAFİĞE KAPATILDI

Bölge, patlama tehlikesine karşı uzun süre trafiğe kapatıldı.

Söndürme çalışmalarının ardında otomobilden geriye hurda yığını kaldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Sürücü Güner yaptığı açıklamalarda, aracın bir anda alev aldığını, canını ise son anda kurtardığını söyledi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

CEP TELEFONLARI İLE KAYDETTİLER

Yangın sırasından bölgede bulunan vatandaşların cep telefonları ile çekim yaptıkları görüldü.

YOLDAN GEÇMEYE ÇALIŞTILAR

Ayrıca bazı vatandaşların yoğun dumana rağmen uyarılara riayet etmeyerek ısrarla yoldan geçmeye çalıştıkları gözlendi.