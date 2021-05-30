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    Afyonkarahisar'da arazi anlaşmazlığı kanlı bitti: 6 yaralı

    Aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan 2 kişinin tartışmasına aileler de karışınca kavga çıktı. Kavgada 1 kişi darbedilerek, 5 kişi de av tüfeğiyle ateş açılması sonucu vurularak yaralandı.
    • DHA
    • 30.05.2021 - 02:05
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    Afyonkarahisar'da arazi anlaşmazlığı kanlı bitti: 6 yaralı

    Afyonkarahisar’da, aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan iki kişi sokakta karşılaşınca tartışma çıktı.

    Murat K. ve Serhat A.’nın arasında gerçekleşen tartışma ailelerinde dahil olmasıyla kavgaya dönüştü.

    AV TÜFEĞİ İLE ATEŞ AÇTI

    Kavgada Murat K., evde bulunan av tüfeğini alarak ateş açtı. Saçmaların vücutlarına gelmesiyle sonucu Abdullah A., Hakan Ö., Mehmet B., Mehmet K. ve Tasfire K. yaralandı.

    Murat K. olayda darp edilirken, olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

    YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR

    Yaralılar hastaneye sevk edilirken, Hakan Ö.’nün durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

    Olayın ardından jandarma tarafından da inceleme başlatılırken, kullanılan ve ruhsatsız olduğu anlaşılan av tüfeğine el konuldu.

    HASTANELERDE YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ

    Yaşanan olayın ardından kent merkezinde ise polis ekipleri yaralıların bulunduğu hastaneler önünde yoğun güvenlik önlemi aldı. Polis, herhangi bir olumsuzluğun önüne geçmek için yoğun çaba sarf etti.

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