- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Afyonkarahisar'da arazi anlaşmazlığı kanlı bitti: 6 yaralı
Afyonkarahisar'da arazi anlaşmazlığı kanlı bitti: 6 yaralı
- DHA
- 30.05.2021 - 02:05
Afyonkarahisar’da, aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan iki kişi sokakta karşılaşınca tartışma çıktı.
Murat K. ve Serhat A.’nın arasında gerçekleşen tartışma ailelerinde dahil olmasıyla kavgaya dönüştü.
AV TÜFEĞİ İLE ATEŞ AÇTI
Kavgada Murat K., evde bulunan av tüfeğini alarak ateş açtı. Saçmaların vücutlarına gelmesiyle sonucu Abdullah A., Hakan Ö., Mehmet B., Mehmet K. ve Tasfire K. yaralandı.
Murat K. olayda darp edilirken, olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.
YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR
Yaralılar hastaneye sevk edilirken, Hakan Ö.’nün durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.
Olayın ardından jandarma tarafından da inceleme başlatılırken, kullanılan ve ruhsatsız olduğu anlaşılan av tüfeğine el konuldu.
HASTANELERDE YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ
Yaşanan olayın ardından kent merkezinde ise polis ekipleri yaralıların bulunduğu hastaneler önünde yoğun güvenlik önlemi aldı. Polis, herhangi bir olumsuzluğun önüne geçmek için yoğun çaba sarf etti.