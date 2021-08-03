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    Afyonkarahisar'da asansörün halatı koptu, 2 kardeş ağır yaralandı

    3 katlı binada bulunan asansörün halatı ikinci katta koptu. Düşen asansörde bulunan kardeşler ağır yaralandı.
    • DHA
    • 03.08.2021 - 14:27
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    Afyonkarahisar'da asansörün halatı koptu, 2 kardeş ağır yaralandı

    Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi İstasyon Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı binadaki asansörle 3'üncü kattan aşağı inen Hüseyin ve Yılmaz Karagöz kardeşler, 2'nci katta halat kopunca zemine çakıldı.

    Olayı fark eden yakınları sağlık ekipleri ve itfaiyeden yardım istedi.

    İKİSİ DE AĞIR YARALANDI

    İtfaiye ekibince asansörden çıkarılan ağır yaralı Hüseyin ve Yılmaz Karagöz kardeşler, Sandıklı Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

    Afyonkarahisar da asansörün halatı koptu, 2 kardeş ağır yaralandı #1

    Afyonkarahisar da asansörün halatı koptu, 2 kardeş ağır yaralandı #2

    Afyonkarahisar da asansörün halatı koptu, 2 kardeş ağır yaralandı #3

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