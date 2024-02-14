Afyonkarahisar'da asma tavanı çöken restoranda 11 kişi yaralandı Afyonkarahisar'da restoranın asma tavanın çökmesi sonucu yaralanan 11 kişi hastaneye kaldırıldı.

DHA

Afyonkarahisar'da İzmir kara yolu üzerinde hizmet veren restoran zincirinin şubesinde asma tavan, işletmede müşteriler varken henüz bilinmeyen nedenle çöktü.

Restoranda bulunan 11 kişi tavandan düşen parçalar nedeniyle yaralanırken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

İlk müdahalesi yapılan 11 yaralı tedavi için çevredeki hastanelere götürüldü.

Soruşturma başlatıldı

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)