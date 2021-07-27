Afyonkarahisar’da Atatürk büstünün bahçeye atılmasına inceleme

Yaklaşık 5 yıldır kullanılmayan yüksekokul binasındaki Atatürk büstünün bahçeye atılması, sosyal medyada tepki topladı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde yaklaşık 5 yıldır kullanılmayan eski Şuhut Meslek Yüksekokulu (MYO) binasındaki Atatürk büstünün, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından bahçeye atılması sosyal medyada büyük tepki topladı.

Büst bulunduğu yerden alınırken, Şuhut Kaymakamlığı tarafından olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

CHP İlçe Başkanı Mehmet Kahraman, sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda, “Atatürk büstü çöplere atılmış. Yapılan saygısızlığı kınıyor, yetkilileri bir an önce göreve çağırıyorum.” ifadelerini kullandı.

KAYMAKAMLIK AÇIKLAMA YAPTI

Kaymakamlık, olayla ilgili yazılı bir açıklama yaparak şu sözleri kaydetti:

“Yerel bir haber kanalında ilçemizde yaklaşık olarak 5 yıl önce boşaltılan eski meslek yüksekokul binasında bulunan Atatürk büstünün sökülerek çöpe atıldığına dair haber yapılmıştır. Konu ile ilgili Cumhuriyet Savcılığımızca adli işlem başlatılmış olup, konunun aydınlığa kavuşturulması Kaymakamlığımızca hassasiyetle takip edilmektedir.”