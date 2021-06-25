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    Afyonkarahisar'da ayağı kırılan yaşlı kadını 112 ekipleri taşıdı

    Yaylaya kekik toplamaya giden yaşlı kadının ayağı kırılınca imdadına yetişen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından hastayı 1 kilometre uzaklıktaki ambulansa sedye ile taşıdı.
    • İHA
    • 25.06.2021 - 12:09
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    Afyonkarahisar'da ayağı kırılan yaşlı kadını 112 ekipleri taşıdı

    Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesi Akın köyünde ikamet eden 55 yaşındaki Hatice Altın sabah saatlerinde evinden çıkarak yaylaya kekik toplamaya gitti.

    Kekik topladığı sırada düşen ve bir daha kalkamayan yaşlı kadın durumu 112 ekiplerine bildirdi.

    Hatice Altın’ın bulunduğu alana gelen 112 ekipleri yaralıya ulaştı.

    SEDYE İLE 1 KİLOMETRE TAŞIDILAR

    İlk müdahaleyi yapan ekipler ayağı kırılan yaşlı kadını köylülerinde yardımıyla 1 kilometre ötedeki ambulansa taşıdılar.

    Altın, ambulans ile Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

    Afyonkarahisar da ayağı kırılan yaşlı kadını 112 ekipleri taşıdı #1

    TEŞEKKÜR ETTİ

    Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Hatice Altın, kendisine yardımda bulunan 112 ekiplerine ve köylülere teşekkür etti.


    Afyonkarahisar da ayağı kırılan yaşlı kadını 112 ekipleri taşıdı #2

    Afyonkarahisar da ayağı kırılan yaşlı kadını 112 ekipleri taşıdı #3

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