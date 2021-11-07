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    Afyonkarahisar'da aynı aileden 4 kişi toprağa verildi

    Çıkrık beldesinde borç anlaşmazlığı yüzünden öldürdüğü aynı aileden dört kişinin cenazeleri, bugün toprağa verildi.
    • DHA
    • 07.11.2021 - 17:51
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    Afyonkarahisar'da aynı aileden 4 kişi toprağa verildi

    Afyonkarahisar'ın Çıkrık beldesinde dün akşam saatlerinde yaşanan olayda,  Yusuf ve Fatma Mercan çiftinin boşanmasının ardından iki  aile arasında husumet başladı.

    Aralarında geçmişe dayalı borç anlaşmazlığı yaşayan iki aile arasındaki olay  icra takibi başlatılmasıyla daha da büyüdü.

    Fatma Mercan'ın babası İsmail Kınçak, otomobiliyle  Yusuf Mercan, babası Mevlüt Mercan, annesi Şefika Mercan, anneannesi Hanife Mutlu, kız kardeşi Hatice Mercan ile Hatice Mercan'ın 1 yaşındaki kızının bulunduğu  aracı takibe başladı.

    SİLAHLA ATEŞ AÇTI

    Mercan ailesinin bulunduğu otomobilin önünü kesen Kınçak, aracından indikten sonra tabancayla ateş açarak olay yerinden kaçtı.

    Saldırıda Yusuf Mercan, babası Mevlüt Mercan, annesi Şefika Mercan, anneannesi Hanife Mutlu, kız kardeşi Hatice Mercan ağır yaralandı.

    İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye götürdü.

    Afyonkarahisar da aynı aileden 4 kişi toprağa verildi #1

    4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

    Mevlüt, Şefika, Hatice Mercan ile Hanife Mutlu hayatını kaybetti, ağır yaralanan Yusuf Mercan da yoğun bakım servisine kaldırıldı.

    Saldırıda yaralanmayan Hatice Mercan'ın 1 yaşındaki kızı ise tedbir amaçlı tedaviye alındı.

    Boşanan çiftin iki çocuğun olduğu, velayetin annede bulunduğu öğrenildi.

    Afyonkarahisar da aynı aileden 4 kişi toprağa verildi #2

    YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER

    Saldırıda hayatını kaybeden Mevlüt, Şefika, Hatice Mercan ile Hanife Mutlu'nun cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından bugün aile üyelerine teslim edildi.

    Mevlüt, Şefika ve Hatice Mercan'ın cenazeleri, Çıkrık Belde Mezarlığı'nda öğle vakti toprağa verildi.Hanife Mutlu'nun cenazesi ise Bayatçık köyünde defnedildi.

    GÖZALTINA ALINDI

    Yusuf Mercan'ın ise yoğun bakım servisinde tedavisinin devam ettiği, gözaltındaki Kınçak'ın jandarmadaki işlemlerinin ise sürdüğü kaydedildi.

    Afyonkarahisar da aynı aileden 4 kişi toprağa verildi #3

    Afyonkarahisar da aynı aileden 4 kişi toprağa verildi #4

    Afyonkarahisar da aynı aileden 4 kişi toprağa verildi #5

    Afyonkarahisar da aynı aileden 4 kişi toprağa verildi #6

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    Afyonkarahisar da aynı aileden 4 kişi toprağa verildi #8

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