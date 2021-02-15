Afyonkarahisar'da, baba ve kızı yanan otomobilden son anda kurtuldu

Girdikleri karayolu tünelinde otomobilleri bir anda alev alan baba kız canlarını zor kurtardı. Alev alan otomobil yangın sonrası kullanılamaz hale geldi.

Afyonkarahisar-İzmir karayolu üzerinde bulunan Karahisar Tüneli’nde meydana gelen olayda, Afyonkarahisar istikametine doğru giden Çağlayan Kılınç idaresindeki otomobilden bir anda dumanlar çıkmaya başladı. Durumu fark eden sürücü aracı yol kenarına park ederek, kızı Aybüke Dila Kılınç’ı da alarak hemen dışarı çıktı. Baba kız, otomobilden uzaklaştıktan birkaç saniye sonrasında ise araç alev aldı.

TÜNELİ KAPATTILAR

O sırada yoldan geçen araçlarda hızla yanan aracın yanından uzaklaşırken baba kız tünelin girişine gidip yolu kapatarak polis ve itfaiyeyi aradı.

İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın sonrası araç kullanılamaz hale gelirken olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

"SON ANDA KURTULDUK"

Olayla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan sürücü Kılınç, canlarını son anda kurtardıklarını ifade ederek, “Tünelin girişinde bir ses duydum, tam ortaya geldiğimde önümdeki araç durdu, ben de durdum sonra biz çıktık. Hemen araç patladı. Arabada ben ve kızım vardı. Biz de bir şey yok son anda kurtulduk” dedi.

TRAFİK DURDU

Olayın ardından tünelde bir süre araç trafiği dururken, yaklaşık 20 dakika sonra ise ulaşıma tek yönlü olarak izin verildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Polis tarafından olayla ilgili inceleme başlatılırken, yoldan geçen vatandaşlar tarafından cep telefonu ile çekilen görüntülerde ise tünelden çıkan yoğun duman, yaşanan yangının büyüklüğünü gözler önüne serdi.