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    Afyonkarahisar'da baraj göletinde kaybolan çocuk ile amcasının cesedi bulundu

    Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde girdikleri baraj göletinde kaybolan çocuk ile amcasının cansız bedenlerine ulaşıldı.
    • AA
    • 10.07.2021 - 03:30
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    Afyonkarahisar'da baraj göletinde kaybolan çocuk ile amcasının cesedi bulundu

    Çay ilçesinde Maviye Akın (16) ile Sümeyra Akın, serinlemek için ilçedeki Karamık Baraj Göleti'ne girdi.

    Bir süre sonra bulundukları yerin derinleşmesi üzerine kuzenler "Nefes alamıyoruz" diye bağırarak yardım istedi.

    Maviye Akın'ın annesi İstek Akın, değnekle Sümeyra Akın'ı gölden kurtardı.

    Afyonkarahisar da baraj göletinde kaybolan çocuk ile amcasının cesedi bulundu #1

    KIZI KURTULDU, YEĞENİ İLE GÖLETTE KAYBOLDU

    Maviye Akın'ı kurtarmak için ise amcası Uğur Akın (44) gölete girdi. Belirli bir süre sonra Uğur Akın da gözden kayboldu.

    Afyonkarahisar da baraj göletinde kaybolan çocuk ile amcasının cesedi bulundu #2

    İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    Bölgeye İl Emniyet Müdürlüğünden dalgıç polis ekipleri istendi.

    Afyonkarahisar da baraj göletinde kaybolan çocuk ile amcasının cesedi bulundu #3

    AMCA İLE YEĞENİN CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU

    Dalgıç ekipleri girdikleri gölette kısa sürede amca ve yeğenin cesedine ulaştı.

    Kıyıya çıkarılan gencin cesedini gören yakınları gözyaşı döktü.

    Cenazeler otopsi için Afyonkarahisar Devlet Hastanesindeki Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

    Afyonkarahisar da baraj göletinde kaybolan çocuk ile amcasının cesedi bulundu #4

    Afyonkarahisar da baraj göletinde kaybolan çocuk ile amcasının cesedi bulundu #5

    Afyonkarahisar da baraj göletinde kaybolan çocuk ile amcasının cesedi bulundu #6

    Afyonkarahisar da baraj göletinde kaybolan çocuk ile amcasının cesedi bulundu #7

    Afyonkarahisar da baraj göletinde kaybolan çocuk ile amcasının cesedi bulundu #8

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