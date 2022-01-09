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- Afyonkarahisar'da baskında uyuşturucu madde ve dinamit ele geçirildi
Afyonkarahisar'da baskında uyuşturucu madde ve dinamit ele geçirildi
Narkotik ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, aynı yerde bulunan 4 afet dinamit dikkat çekti. Dinamit ile ilgili kapsamlı soruşturma başlatıldı.
- İHA
- 09.01.2022 - 13:20
Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesine narkotik ekipleri sokak satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi.
UYUŞTURUCU MADDE VE DİNAMİT ELE GEÇİRİLDİ
Bu kapsamda Döğer beldesindeki şüpheli eve düzenlenen baskında 25,52 gram esrar, 105,88 gram Hint keneviri tohumu, 6 bin 400 TL uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para, 4 adet dinamit, 1 adet pompalı tüfek ele geçirdi.
ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Olayla ilgili K.U., isimli şahıs ekipler tarafından göz altına alınarak emniyete götürüldü.
DİNAMİTLE İLGİLİ SORUŞTURMA
Olayla ilgili inceleme sürerken, ekipler şahsın dinamiti nasıl elde ettiğini ise araştırıyor.