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    Afyonkarahisar'da baskında uyuşturucu madde ve dinamit ele geçirildi

    Narkotik ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, aynı yerde bulunan 4 afet dinamit dikkat çekti. Dinamit ile ilgili kapsamlı soruşturma başlatıldı.
    • İHA
    • 09.01.2022 - 13:20
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    Afyonkarahisar'da baskında uyuşturucu madde ve dinamit ele geçirildi

    Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesine narkotik ekipleri sokak satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi.

    UYUŞTURUCU MADDE VE DİNAMİT ELE GEÇİRİLDİ

    Bu kapsamda Döğer beldesindeki şüpheli eve düzenlenen baskında 25,52 gram esrar, 105,88 gram Hint keneviri tohumu, 6 bin 400 TL uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para, 4 adet dinamit, 1 adet pompalı tüfek ele geçirdi.

    ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

    Olayla ilgili K.U., isimli şahıs ekipler tarafından göz altına alınarak emniyete götürüldü.

    DİNAMİTLE İLGİLİ SORUŞTURMA

    Olayla ilgili inceleme sürerken, ekipler şahsın dinamiti nasıl elde ettiğini ise araştırıyor.

    Afyonkarahisar da baskında uyuşturucu madde ve dinamit ele geçirildi #1


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