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Afyonkarahisar'da baskında uyuşturucu madde ve dinamit ele geçirildi

Afyonkarahisar'da baskında uyuşturucu madde ve dinamit ele geçirildi

Narkotik ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, aynı yerde bulunan 4 afet dinamit dikkat çekti. Dinamit ile ilgili kapsamlı soruşturma başlatıldı.