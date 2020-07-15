Afyonkarahisar'da bir adamın 3 parmağı koptu

Kullandığı motosikletin vitesini artırmak için elini zincir mekanizmasına sokan adamın 3 parmağı kopunca, yakınları yolda topladığı parmakları hastaneye götürdü.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde motosiklet kullanan bir sürücü vites artırmak için elini zincir mekanizması içine koydu.

Pazar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, motosikleti ile ilçe merkezine doğru seyir halinde olan Ahmet Çakır, yol kenarında durarak sol elini motosikletin zincir mekanizmasının içine soktuğu sırada, motosiklet hareket etti.

3 PARMAĞI KOPTU

Motorun hareket etmesiyle Çakır’ın 3 parmağı mekanizma arasına sıkışarak koptu. O sırada olay yerinden geçen ve Çakır’ın durumunu gören bir yakını ise şahsı hemen aracına alarak yaklaşık 200 metre uzaklıktaki Şuhut Devlet Hastanesine götürdü.

PARMAKLAR 10 DAKİKA SONRA HASTANEYE GİTTİ

Acil serviste yapılan ilk müdahaleden Çakır’ın parmaklarının yerinde olmadığı görülünce durum yakınlarına bildirdi. Yakınları ise olay yerine tekrara giderek Çakır’ın kopan parmaklarını yaklaşık 10 dakika sonra hastaneye getirdi.

PARMAKLARI DİKİLECEK

Çakır’ın müdahalenin ardından kopan parmakları ile birlikte ambulansa alınarak Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Kopan parmakların ayrıca özel bir uygulama ile muhafaza altına alınarak dikilmesi için yaralı ile birlikte hastaneye sevk edildiği bildirildi.

Olayın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.





