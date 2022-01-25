Afyonkarahisar'da bir kadın, boğazı kesilerek öldürüldü

Afyonkarahisar'da bir kadın, boğazı kesilerek öldürüldü

Afyonkarahisar'da 58 yasındaki bir kadın, evinde boğazı kesilmiş halde bulundu.

Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde müstakil bir evde, 58 yaşındaki Hacer Evlice isimli yaşlı kadın evinde boğazı kesilmiş vaziyette bulundu.

BOĞAZI KESİLEREK ÖLDÜRÜLDÜ, EVİ DAĞITILDI

Polis ekiplerinin ilk incelemelerinde yaşlı kadının faili meçhul kişi ya da kişilerce boğazının kesildiği ve evinin dağıtıldığı bildirildi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin tahkikatı sonucu Hacer Evlice'nin cenazesinin Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldığı öğrenildi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.