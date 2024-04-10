Afyonkarahisar'da bir kişi boşandığı eşinin kocası ile annesini vurdu

AA & Ensonhaber
Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesi Fatih Mahallesi'nde tır şoförü Murat Ç., boşandığı eşi Gülşen K.'nin evine giderek henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Murat Ç., pompalı tüfekle Gülşen K.'nin kocası Abdurrahman K. ile annesi Güler S.'ye ateş etti.
Yaralanan Abdurrahman K. ile Güler S., ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı.
Durumları ağır
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.
Olay yerinden kaçan Murat Ç.'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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