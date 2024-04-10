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Afyonkarahisar'da bir kişi boşandığı eşinin kocası ile annesini vurdu

Afyonkarahisar'da bir kişi boşandığı eşinin kocası ile annesini vurdu Afyonkarahisar'da eski eşinin kocası ile annesini pompalı tüfekle yaralayan şahıs kayıplara karıştı.