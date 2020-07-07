Afyonkarahisar'da bir kişi video çekmek isterken boğuldu

Sosyal medyada paylaşmak üzere video çekmek için bir taş ocağı tarafından açılan su birikintisine giren 17 yaşındaki genç suda kayboldu.

Afyonkarahisar'ın merkeze bağlı Karaaslan köyünde meydana gelen olayda, bölgedeki tarlalardan birinde çalışan Oğuzhan Baylan (17) isimli genç, akşam saatlerinde ismi öğrenilemeyen bir arkadaşı ile bölgedeki taş ocakları biri tarafından açılan ve içi su birikintisi dolu olan yere gitti.

Burada sosyal medya uygulaması olan TikTok’ta paylaşmak üzere video çekmek için suya giren Baylan bir anda gözlerden kayboldu.

Yanındaki arkadaşı ise kıyıda bulunan kayalara tutunarak kendisini kurtardı.

Arkadaşı, ardından Baylan’ın ailesi ve jandarmayı arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne bağlı ekipler ve sağlık görevlileri sevk edildi.





ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Bölgeye gelen AFAD ekipleri bölgede incelemelerde bulunduktan sonra suda kaybolan Baylan’ın çıkarılması için olay yerine su altı arama ve kurtarma ekibi istedi.

Talep üzerine Konya’dan bölgeye dalgıç ekibinin sevk edildiği kaydedildi.

Kurtarma ekipleri ile birlikte Baylan’ın acılı ailesinin bölgedeki bekleyişleri sürüyor.