Afyonkarahisar'da birinci kattaki evlerinin penceresinden düşen kadın öldü

1'inci kattaki evlerinin penceresinden beton zemine düşen Güler Teke, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Afyonkarahisar merkez Cumhuriyet Mahallesi Tuana Apartmanı’nda yaşayan 79 yaşındaki Güler Teke 1'inci katındaki evlerinin penceresinden, dengesini kaybederek düştü.

6 metre yükseklikten beton zemine düşen Teke, ağır yaralandı.

Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Güler Teke, götürüldüğü Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Güler Teke’nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna konuldu. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

"BÜYÜK İHTİMALLE DÜŞMÜŞ"

Öte yandan, olay yerine polis ekipleriyle gelen Güler Teke’nin oğlu İbrahim Teke, gazetecilerin sorusu üzerine, "Ben de bilmiyorum. Anlattıklarına göre camdan düştü mü artık ne oldu bilmiyorum. Yani büyük ihtimalle düşmüş ya da oradan atmış kendini" dedi.













