Afyonkarahisar'da birliktelik yaşadığı kadınla eski kocasını vurdu

Boşandığı eşiyle barışan ve o dönemde kadının başkasıyla ilişki yaşadığını öğrenen adam, üçüncü şahsın evine gitti. Çıkan tartışma sonrası evden ayrılan çift, balkondan pompalıyla vurularak yaralandı.

Afyonkarahisar'da evliliklerini sonlandıran Elif Erkan-Muhammet Ali Özcan çifti, bir süre sonra barışıp ilişkilerini sürdürme kararı aldı.

Çiftin ayrı kaldığı süreçte Elif Erkan, iddiaya göre Cemil Altıntaş ile birliktelik yaşadı.

Bunu öğrenen Muhammet Ali Özcan, Elif Arkan'la beraber Cemil Altıntaş'ın Fatih Mahallesi'ne bağlı Filistin Caddesi'ndeki evine gitti.

POMPALIYLA VURULDULAR

İkilinin arasında geçen konuşma tartışmaya dönünce Özcan ve Erkan, evden ayrıldı. Bunun üzerine Altıntaş, Özcan ve Erkan'a giriş kattaki evinin balkonundan pompalı tüfekle ateş açtı. Çift çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, yaralıları Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ile Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne götürdü. Saçmaların vücudunun ön bölümüne isabet ettiği Elif Erkan'ın sağlık durumunun kritik olduğu, göğüs bölgesinden yaralanan Muhammet Ali Özcan'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

SALDIRGAN GÖZALTINDA

Polis de Altıntaş'ı saldırıda kullandığı pompalı tüfekle yakalayıp, gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.