Haberler

3. Sayfa Haberleri

Afyonkarahisar'da boğazı kesilen kadın cinayetinde 2 tutuklama

Afyonkarahisar'da boğazı kesilen kadın cinayetinde 2 tutuklama

Afyonkarahisar'da bir kadının boğazı kesilerek öldürülüp 15 bin lirası ve bir hediyelik altınının alınmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 kişiden 2’si tutuklandı.