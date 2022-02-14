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    Afyonkarahisar'da boğazı kesilen kadın cinayetinde 2 tutuklama

    Afyonkarahisar'da bir kadının boğazı kesilerek öldürülüp 15 bin lirası ve bir hediyelik altınının alınmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 kişiden 2’si tutuklandı.
    • İHA
    • 14.02.2022 - 20:03
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    Afyonkarahisar'da boğazı kesilen kadın cinayetinde 2 tutuklama

    Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde 20 gün önce evinde boğazı kesilmiş vaziyette bulunan 58 yaşındaki Hacer Evlice cinayetiyle ilgili olarak gözaltına alınan 3 kişi, bugün emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    2 KİŞİ TUTUKLANDI

    Suçunu itiraf ederek kadının boğazını kestiğini belirten Fatih A. ile olayda gözcülük yapan Emre K. tutuklanırken, olay anında bulunmayan ancak daha önceden olayın planlanması aşamasında yer alan Muhammed Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Afyonkarahisar da boğazı kesilen kadın cinayetinde 2 tutuklama #1

    Afyonkarahisar da boğazı kesilen kadın cinayetinde 2 tutuklama #2

    Afyonkarahisar da boğazı kesilen kadın cinayetinde 2 tutuklama #3


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