Euro
10.0013
0.46%
Dolar
8.3227
0.91%
Altın
478.97
0.7%
Borsa
1.417
-0.28%
Bitcoin
449.787
-6.20%
EXEN Coin
27.53
-1.53%
20ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 20 C

    Afyonkarahisar'da boş yolda drift pahalıya patladı

    Afyonkarahisar'da otomobille sanayi sitesinde drift yaptığı anlar kameraya yansıyan H.K. ile araç sahibine 12 bin 96 lira para cezası kesildi.
    • DHA
    • 04.05.2021 - 16:23
    • Güncelleme : 04.05.2021 - 17:07
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Afyonkarahisar'da boş yolda drift pahalıya patladı

    Afyonkarahisar 2'nci Küçük Sanayi Sitesi'nde meydana gelen olayda, otomobil sürücüsü kısıtlama nedeniyle boş olan yolda drift attı.

    Yaklaşık 500 metrelik yol üzerinde tehlikeli hareketler sergileyen sürücü, ardından bölgeden uzaklaştı.

    Sanayi sitesinin güvenlik kamerasına da yansıyan olayda, sürücünün park halindeki bir araca çarpmaktan son anda yaptığı manevrayla kurtulduğu görüldü.

    GÖRÜNTÜLERDEN TESPİT EDİLDİ

    Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, 09 UD 058 plakalı otomobilin sahibi E.K. ile sürücü H.K.'yi yakaladı.

    drfit ceza

    PARA CEZASI KESİLDİ

    Gözaltına alınan E.K. ve H.K., Kocatepe Polis Merkezi'ne getirildi. İfadeleri alınan E.K. ve H.K.'ye ilgili trafik ve kabahatler kanunu gereği toplam 12 bin 96 lira idari para cezası uygulandıktan sonra serbest bırakıldı.

    Afyonkarahisar'da drift atan sürücü VİDEO

    drfit ceza

    drfit ceza

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir