Afyonkarahisar'da boş yolda drift pahalıya patladı

Afyonkarahisar'da otomobille sanayi sitesinde drift yaptığı anlar kameraya yansıyan H.K. ile araç sahibine 12 bin 96 lira para cezası kesildi.

Afyonkarahisar 2'nci Küçük Sanayi Sitesi'nde meydana gelen olayda, otomobil sürücüsü kısıtlama nedeniyle boş olan yolda drift attı.

Yaklaşık 500 metrelik yol üzerinde tehlikeli hareketler sergileyen sürücü, ardından bölgeden uzaklaştı.

Sanayi sitesinin güvenlik kamerasına da yansıyan olayda, sürücünün park halindeki bir araca çarpmaktan son anda yaptığı manevrayla kurtulduğu görüldü.

GÖRÜNTÜLERDEN TESPİT EDİLDİ

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, 09 UD 058 plakalı otomobilin sahibi E.K. ile sürücü H.K.'yi yakaladı.

PARA CEZASI KESİLDİ

Gözaltına alınan E.K. ve H.K., Kocatepe Polis Merkezi'ne getirildi. İfadeleri alınan E.K. ve H.K.'ye ilgili trafik ve kabahatler kanunu gereği toplam 12 bin 96 lira idari para cezası uygulandıktan sonra serbest bırakıldı.

Afyonkarahisar'da drift atan sürücü VİDEO





