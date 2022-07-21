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    Afyonkarahisar'da bir kişi boşanmak isteyen eşini tabancayla başından vurdu

    Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde D.Ç., boşanmak isteyen eşi E.Ç.'yi tabancayla başından vurdu. Ağır yaralanan kadın, tedaviye alındı.
    • 21.07.2022 - 23:58
    • Güncelleme : 21.07.2022 - 23:59
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    Afyonkarahisar'da bir kişi boşanmak isteyen eşini tabancayla başından vurdu

    Gündüz saatlerinde Afyonkarahisar'ın ÇAy ilçesine bağlı Yeşilyurt köyünde meydana gelen olayda, eşi D.Ç. ile tartışan E.Ç., daha sonra babasının evine gitti.

    Boşanmak isteyen karısını başından vurdu

    Kayınpederinin evine giden D.Ç., boşanmak istediğini söyleyen E.Ç.'nin başına tabancayla ateş etti. Ağır yaralanan kadın kanlar içerisinde kalırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

    Durumu ciddiyetini koruyor

    Ağır yaralı E.Ç., ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılıp, Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

    DHA'nın haberine göre jandarma, D.Ç.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

    Afyonkarahisar da bir kişi boşanmak isteyen eşini tabancayla başından vurdu #1

    Afyonkarahisar da bir kişi boşanmak isteyen eşini tabancayla başından vurdu #2

    Afyonkarahisar da bir kişi boşanmak isteyen eşini tabancayla başından vurdu #3


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