Afyonkarahisar'da bu sefer de çiğ köfte dükkanına saldırdılar

Afyonkarahisar'da bu sefer de çiğ köfte dükkanına saldırdılar

Afyonkarahisar'da çiğ köftesi acılı geldiği için dükkan sahibini darbeden kişinin emniyetteki işlemi devam ederken, çiğ köfte dükkanına gece saatlerinde saldırı oldu.

Afyonkarahisar’ın Kent merkezi İstiklal Mahallesi’nde bir çiğ köfteci dükkanına gelen Gurur Ş., isimli şahıs sipariş ettiği çiğ köftenin acılı olduğu gerekçesiyle çalışan Y.K'yı yumruklayarak darp etmişti.

Olaydan sonra Gurur Ş., polis tarafından ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Gurur Ş., olayın duyulması ve ardından infial etkisi oluşturması üzerine polis tarafından bugün bir kez daha gözaltına alındı.

GECE SAATLERİNDE DÜKKANA SALDIRDILAR

Şahsın emniyetteki işlemleri devam ederken aynı olayın gerçekleştiği çiğ köfteci dükkanına gece saatlerinde bir saldırı daha oldu. İddiaya göre, Gurur Ş.’nin yakını olduğu öğrenilen saldırgan dükkanda Bilal T., isimli şahıs olduğu sırada yanındaki iki kişi ile iş yerine geldi.

Afyonkarahisar'da bu sefer de çiğ köfte dükkanına saldırdılar VİDEO

BİRA ŞİŞELERİ FIRLATTIALR

Otomobilden inen saldırgan elindeki bira şişesini önce iş yerinin güvenlik kamerasına ardından dükkanına kapı camına attı.

Bira şişesi ile camı kıran şahsı yanındakiler sakinleştirmeye çalıştı. Daha sonra kendisini tutan şahıslardan kurtulan saldırgan bu defa iş yeri önündeki yemek yenilen sehpayı iş yerinin vitrin camına defalarca attı.

SERVİS YAPILAN MOTORA DA SALDIRDILAR

Ardından saldırgan iş yeri önünde servis yapılan motosikleti tekmeleyerek zarar verdi. Saldırgan, yanındaki şahıslar tarafından güçlükle sakinleştirip araca alındıktan sonra olay yerinden ayrıldı.

''BENİM SUÇUM NE''

Yaşananlar karşısında büyük bir şok yaşayan Bilal T., isimli çalışan ise saldırgana ‘ağabey ben ne yaptım, benim suçum ne?’ diyerek kendisini korumaya çalıştı. Saldırganın kendisini dışarıya çağırmasına da kulak asmayan Bilal T., daha sonra polisi arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ise iş yerinde detaylı bir inceleme yaparak saldırgan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.