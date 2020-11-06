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    Afyonkarahisar'da çalıştıkları otelden 485 bin dolar çaldılar

    Afyonkarahisar'da çalıştıkları otelin çelik kasasından 485 bin dolar çaldıkları iddiasıyla 1'i kadın, 3 şüpheli yakalandı.
    • AA
    • 06.11.2020 - 17:41
    • Güncelleme : 06.11.2020 - 17:53
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    Afyonkarahisar'da çalıştıkları otelden 485 bin dolar çaldılar

    Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Dörtyol Mahallesi'ndeki termal bir otelin çelik kasasından 485 bin dolar para çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

    Ekiplerin yaptığı araştırmanın ardından hırsızlık olayını otel çalışanları Senem Ö.,  Kadir Z. ve Bekir A.'nın gerçekleştirdiği tespit edildi.

    EVLERİNDEN ÇIKTI

    Şüphelilerin adreslerine eş zamanlı düzenlenen operasyonda, Senem Ö.'nün evinde 172 bin 700 dolar ve Bekir A.'nın evinde 126 bin 700 dolar ele geçirildi.

    Kadir Z.'nin adresinde yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. Zanlılar, polis ekiplerince gözaltına alındı.

    Adreslerde ele geçirilen toplam 299 bin 400 dolara el konuldu.

    otel dolar

    otel dolar

    otel dolar

    otel dolar

    otel dolar

    otel dolar

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