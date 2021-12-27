Euro
13.0303
4.75%
Dolar
11.4958
4.59%
Altın
669.6380
4.90%
Borsa
1,897.13
0.31%
Bitcoin
593.852
2.63%
BTXN Coin
37.21
-2.07%
14ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 14 C

    Afyonkarahisar'da camdan düşen çocuk yaşamını yitirdi

    Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 4 katlı binanın 2'nci katından düşen 7 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 27.12.2021 - 19:20
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Afyonkarahisar'da camdan düşen çocuk yaşamını yitirdi

    Önceki gün Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi Ofis Caddesi'nde 4 katlı binanın 2’inci katında meydana gelen olayda, 7 yaşındaki C.K. isimli kız çocuğu evlerinin açık olan penceresinden beton zemine düştü.

    HAYATINI KAYBETTİ

    Olay sonrası çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaklaşık 11 metre yükseklikten düşen çocuğu Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

    Yapılan ilk müdahale sonrası küçük kız Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Küçük kız tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybetti.

    Afyonkarahisar da camdan düşen çocuk yaşamını yitirdi #1

    Afyonkarahisar da camdan düşen çocuk yaşamını yitirdi #2

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir