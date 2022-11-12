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    Afyonkarahisar'da camilerde çalmadık musluk bırakmayan şahıs, yakalandı

    Camilerin tuvalet ve şadırvanlarında adeta çalmadık musluk bırakmayan hırsızlık zanlısı hurdacı Hazar U., bir camiden musluk çalarken yakalandı.
    • 12.11.2022 - 16:53
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    Afyonkarahisar'da camilerde çalmadık musluk bırakmayan şahıs, yakalandı

    Afyonkarahisar’da polis ekipleri son günlerde camilerden sürekli musluk çalınması olayına ilişkin çalışma başlattı.

    Yapılan çalışma neticesinde, camilerden farklı günlerde toplam 64 adet musluk çalan şahıs, tespit ederek bir camiden musluk çalarken yakaladı.

    İtiraf etti

    Yakalanan ve hurdacı olduğu tespit edilen Hazar U. isimli şahıs, işsiz olduğunu ve bu yüzden camilerden musluk çaldığını ifade etti.

    Musluk hırsızı, toplamda 2 bin TL’ye bu muslukları hurdacıya sattığını ifadesinde itiraf etti.

    İHA'nın haberine göre; gözaltına alınan Hazar U.’nun emniyetteki işlemleri sürüyor.

    Afyonkarahisar da camilerde çalmadık musluk bırakmayan şahıs, yakalandı #1


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