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    Afyonkarahisar'da canlı yayın sırasında ölümlü kaza yaşandı

    Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde meydana gelen ve 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı kazanın, canlı yayın sırasında yaşandığı ortaya çıktı.
    • İHA
    • 28.09.2020 - 11:35
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    Afyonkarahisar'da canlı yayın sırasında ölümlü kaza yaşandı

    Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesi Çobankaya rampasında meydana gelen olayda, seyir halinde bulunan Mustafa Ç. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

    4 KİŞİ YARALANDI

    Meydana gelen kazada Mustafa Ç., Tülin A., Ümmühan A. ve Mehmet A. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Servis ve jandarma trafik ekiplerini aramasının ardından olay yerine hava ambulansı sevk edildi.

    Yaralıları kurtarmak için zamanla yarışan hava ambulansı karayoluna indi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Hastanesine sevk edildi.

    Afyonkarahisar'da canlı yayın sırasında ölümlü kaza yaşandı VİDEO

    YARALILARDAN BİRİ KURTARILAMADI

    Yaralılardan durumu ağır olan Ümmühan A. olay yerinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada yaralanan diğer 3 kişinin tedavisi sürerken, kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

    kaza

    GÖRÜNTÜ ÇIĞLIKLARLA SON BULUYOR

    Kazanın, yaralılardan biri sosyal medyadan canlı yayın yaptığı esnada yaşandığı ortaya çıktı. Görüntüde, araç içerisinde oyun havası çaldığı ve otomobil içerisindekilerin hayli mutlu oldukları görülüyor.

    Şoför Mustafa Ç.’nin önündeki kamyonu solladıktan sonra bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından önce bariyerlere çarptığı, ardından aracın devrildiği gözleniyor.

    Kaza esnasında araç içerisinde yaşanan korku ve panik de görüntülere yansıyor.

    kaza

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