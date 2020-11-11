Afyonkarahisar'da cansız bedenleri bulunan çiftin 6 akrabası gözaltına alındı

17 gündür kayıp olarak aranırken 2 metre derinliğindeki kuyuda cansız bedenleri bulunan yaşlı çiftin öldürülmeleriyle ilgili 6 akraba gözaltına alınırken, jandarmadaki sorgularının sürdüğü öğrenildi.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesi Pınarlı köyünde yaşayan Cevdet (66) ile Zeliha Uysal (64) çiftinin çocukları, 25 Ekim günü, ulaşamadıkları anne babaları için 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine çiftin evine çok sayıda ekip gönderildi. Adrese gelen ekipler, anahtarı üzerinde olan kapıyı açarak eve girdi. Çiftin cep telefonları evde, Cevdet Uysal'ın aracı ise kontak anahtarı üzerinde garajda bulundu.

CESETLERİ ÇOBAN GÖRDÜ

Kayıp çift için arama çalışmaları başlatılırken, dün köyde çobanlık yapan Abdullah Korkmaz, keçilerini otlatmak için araziye çıktı. Korkmaz, öğleden sonra dinlenmek için Yılanlı Dere mevkisi yakınlarında bir sulama kanalına ait kuyunun yakınında oturdu.

Bu sırada kötü kokuyu fark eden Korkmaz, 2 metrelik kuyuyu kontrol ettiğinde 2 kişinin cansız bedeniyle karşılaştı.

ÜZERİ TAŞLA KAPATILDI

Çoban Korkmaz'ın ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Üzerleri taşlarla örtülü, yüzleri tanınmaz halde olan cesetlerin bir kadın ile bir erkeğe ait olduğu saptandı.

Jandarma olay yeri inceleme ekiplerince kuyudan çıkarılan cansız bedenler, otopsi ve kimlik tespiti için Dinar Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Cesetlerin, 17 gündür kayıp olan Cevdet ve Zeliha Uysal'a ait olabileceği ihtimali üzerine, çiftin çocukları teşhise çağrıldı.

AV TÜFEĞİ İLE ÖLDÜRÜLDÜLER

Yapılan teşhis ile Cevdet-Zeliha Uysal olduğu saptanan ikilinin, av tüfeğiyle vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı.

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde otopsileri yapılan cenazelerin, bugün toprağa verilmek üzere Denizli'ye gönderileceği öğrenildi.

6 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Yürütülen soruşturma kapsamında Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), öldürülen Zeliha Uysal'ın ağabeyleri Kadir A. ve Bünyamin A., eşleri Huriye A. ve Nazire A., yeğeni Ramazan A. ve annesi Fatma A.'yı gözaltına aldı.

Şüphelilerin jandarmadaki sorgularının devam ettiği öğrenildi.