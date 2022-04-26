Afyonkarahisar’da, Çay Barajı yüzde 100 doldu

Son dönemde yağışların da etkisiyle, 105 metre yüksekliğindeki Çay Barajı'nda su seviyesi yükseldi, doluluk yüzde 100'e ulaştı.

Afyonkarahisar’da, 105 metre yüksekliği ile bölgenin en yüksek barajı olan Çay Barajı yaklaşık 16 milyon metreküp su topladı.

Böylelikle barajın doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı.

İHA’nın haberine göre; kuraklığın da etkisiyle son yıllarda yaklaşık 5 metre çekilme yaşanan Eber Gölü'nün su seviyesi de Çay Barajı'ndan su verilmesiyle yükseldi.

18 bin 550 dekar tarım alanı sulanacak

Çay Belediye Başkanı Hüseyin Atlı, "İçme suyu arıtma tesisleri tamamlandı ve su verilmeye başlandı. Çay, Bolvadin ilçeleri ile 2 belde ve 20 köye 7.53 milyon metreküp içme suyu veriliyor." dedi.

Çay Barajı'ndaki suyla 18 bin 550 dekar tarım alanı sulanacak.