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    Afyonkarahisar'da çiğ köfte acılı diye çalışana saldırdı

    Afyonkarahisar'da çiğ köfteci dükkanına gelen ve alkollü olduğu iddia edilen G.Ş., sipariş ettiği çiğ köftenin acılı olduğu gerekçesiyle çalışan Y.K'yı yumruklayarak darbetti.
    • DHA
    • 28.02.2021 - 15:37
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    Afyonkarahisar'da çiğ köfte acılı diye çalışana saldırdı

    Afyonkarahisar'ın merkez İstiklal Mahallesi'ndeki çiğ köfteci dükkanına gelen ve alkollü olduğu öne sürülen G.Ş., çalışan Y.K.'den acısız çiğ köfte istedi.

    Y.K., dürüm şeklinde yaptığı çiğ köfteyi G.Ş.'ye verdi. G.Ş. bir iki lokma aldıktan sonra içindeki çiğ köftenin acılı olduğunu iddia ederek, Y.K. ile tartışmaya başladı.

    Y.K., çiğ köftenin acılı olmadığını, sadece az acısı olabileceğini, söyledi ancak G.Ş.'yi ikna edemedi.

    Afyonkarahisar'da çiğ köfte acılı diye çalışana saldırdı VİDEO

    ÇALIŞANI YUMRUKLADI

    G.Ş. daha sonra eline aldığı dürümü önce Y.K.'ye tattırıp, acılı olduğunu öne sürerek, tartışmayı devam ettirdi.

    Bir süre sonra G.Ş. küfretmeye başladığı Y.K.'ye elindeki dürümü fırlatıp, saldırdı. Küfürler eden G.Ş., Y.K.'ye yumruklar savurdu. Kendisini korumaya çalışan Y.K. saldırgan müşteriyi uzaklaştırmaya çalıştı.

    Afyonkarahisar da çiğ köfte acılı diye çalışana saldırdı #1

    DARP RAPORU ALIP ŞİKAYETÇİ OLDU

    Bir süre sonra sakinleşen G.Ş. yediği dürümün parasını vererek, hiçbir şey olmamış gibi işletmeden ayrıldı.

    Olayın ardından Y.K. darp raporu alarak müşteriden şikayetçi oldu. Yaşadığı olayın ardından Y.K.'nin işi bıraktığı da öğrenildi.

    Afyonkarahisar da çiğ köfte acılı diye çalışana saldırdı #2

    SALDIRI ANI KAMERADA

    Olay anları iş yerinin güvenlik kamerasına da anbean yansıdı. Görüntüde müşterinin içeri gelişi, sipariş vermesi ve daha sonra da tartıştığı çalışan Y.K.'ye yumruklarla saldırdığı anlar yer aldı.

    Afyonkarahisar da çiğ köfte acılı diye çalışana saldırdı #3

    "ŞİKAYETTE BULUNDUK"

    İşletme Müdürü Turgut Tosun, "Salı günü akşam saatlerinde çalışanımız Y.K. alkollü bir müşteri tarafından hakaret ve darba uğradı. Gerekli işlemleri yaptık. Darp raporu alındı, şikayette bulunuldu. Sonucu bekliyoruz. O saatlerde olduğu için bir de çalışanımız, şahsın alkollü olduğunu anlayınca alttan almak zorunda kalmış, mecburen kabul etmiş içeriye. O yüzden olanlar olmuş. Hiçbir husumetimiz yok, zaten tanımıyorum kendisini" dedi.

    Afyonkarahisar da çiğ köfte acılı diye çalışana saldırdı #4

    Afyonkarahisar da çiğ köfte acılı diye çalışana saldırdı #5

    Afyonkarahisar da çiğ köfte acılı diye çalışana saldırdı #6

    Afyonkarahisar da çiğ köfte acılı diye çalışana saldırdı #7

    Afyonkarahisar da çiğ köfte acılı diye çalışana saldırdı #8

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