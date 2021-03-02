Afyonkarahisar'da çiğ köfteci saldırısıyla ilgili 2 kişi tutuklandı

Sipariş ettiği çiğ köftenin "acılı" olduğu gerekçesiyle çalışanı darbeden G.Ş. ile aynı iş yerine saldıran kardeşi H.Ş. tutuklandı.

Afyonkarahisar’ın İstiklal Mahallesi’nde bir çiğ köfteci dükkanına gelen G.Ş., sipariş ettiği çiğ köftenin acılı olduğu gerekçesiyle çalışan Y.K.'yı darbetmişti.

Polis ekiplerince yakalanan G.Ş., emniyetteki ifadesinde konuyu doğrulamış, savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

G.Ş., cumhuriyet savcılığının kararıyla emniyet ekipleri tarafından yeniden gözaltına alınmıştı.

KARDEŞİ İŞ YERİNE SALDIRDI

Dün akşam yaşanan olayda da aynı iş yerine ikinci saldırı gerçekleşmiş, iş yerine gelen bir grup, aynı iş yerinin güvenlik kamerasına ve kapıya alkol şişesi fırlatmış, iş yeri çalışanına küfürler etmişti.

Bu saldırıyla ilgili de çiğ köftecideki çalışanı darbeden G.Ş'nin kardeşi H.Ş, eniştesi B.B. ile D.B. gözaltına alınmıştı.

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SALDIRGAN KARDEŞLER TUTUKLANDI

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden B.B ile D.B, savcılıkça alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Mahkemeye çıkarılan G.Ş. ile kardeşi H.Ş. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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