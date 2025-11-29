Afyonkarahisar'da çocukların bıçaklı kavgası cinayetle bitti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Afyonkarahisar’ın merkeze bağlı Sülümenli beldesinde dün akşam saatlerinde çıkan bıçaklı kavga can kaybıyla sonuçlandı.

İKİ ÇOCUK BİRBİRİNE BIÇAK ÇEKTİ

Saat 19.00 sıralarında Mehmet Kızılboğa(15) ile Y.K.S.(16) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, tarafların karşılıklı bıçakla saldırmasına dönüştü. Her iki kişi de olay yerinde yaralandı.

YARALI ÇOCUKLARDAN BİRİ KURTARILAMADI

Yaralılar sağlık ekiplerince Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Mehmet Kızılboğa, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Y.K.S. ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

Hastaneden çıkarılan Y.K.S., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.