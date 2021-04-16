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    Afyonkarahisar’da darbettiği kadın tarafından vurulan adam öldü

    Afyonkarahisar’da daha önce aralarında husumet bulunan ve kendini darabetmeye çalıştığı iddia edilen şahsı av tüfeğiyle vurarak öldüren kadın yakalanarak gözaltına alındı.
    • İHA
    • 16.04.2021 - 06:02
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    Afyonkarahisar’da darbettiği kadın tarafından vurulan adam öldü

    Afyonkarahisar’da, N.A., (31) Ataköy Mahallesi'nde çoban olarak çalıştığı çiftlik evine alkollü şekilde yanına gelen ve önceden de kız isteme meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan uzaktan akrabası M.A. (33) kendisinden hayvan istedi.

    DARBETMEYE ÇALIŞTI, KURŞUNLANDI

    Daha sonra M.A., hayvan veremeyeceğini belirten N.A.'yı darbetmeye çalıştı.

    Bunun üzerine N.A., av tüfeğiyle M.A.'ya 4 el ateş etti.

    İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

    Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesine kaldırılan M.A., müdahaleye rağmen vücuduna isabet eden saçmalarla yaşamını yitirdi.

    2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Polis ekipleri, suç aletiyle birlikte zanlı N.A. ile olaya tanıklık eden çiftlik sahibi A.T.'yi gözaltına aldı.

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