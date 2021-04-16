Haberler

3. Sayfa Haberleri

Afyonkarahisar’da darbettiği kadın tarafından vurulan adam öldü

Afyonkarahisar’da darbettiği kadın tarafından vurulan adam öldü

Afyonkarahisar’da daha önce aralarında husumet bulunan ve kendini darabetmeye çalıştığı iddia edilen şahsı av tüfeğiyle vurarak öldüren kadın yakalanarak gözaltına alındı.