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    Afyonkarahisar'da dedektörle define ararken yakalandılar

    Bayat ilçesinde dedektörle tarihi eser arayan 3 kişi, devriye görevindeki jandarma ekiplerince yakalandı.
    • 08.12.2022 - 17:31
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    Afyonkarahisar'da dedektörle define ararken yakalandılar

    Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Bayat ilçesinde dedektör ile define aranacağı yönünde istihbari bilgiye ulaşıldı.

    Jandarma ekiplerince Bayat ilçesi, Yenibağlık mevkiinde gerçekleştirilen önleyici hizmet devriyesi sırasında H.İ.G., H.Ç. ve H.A. isimli şahıslar arazide dedektör ile tarihi eser ararken yakalandılar.

    Suç unsurları ele geçirildi

    Yapılan aramada; 3 adet dedektör, 1 adet kazma, 1 adet keser, 1 adet çapa, 7 adet metal parça ele geçirildi.

    Soruşturma sürüyor

    İHA'nın haberine göre, olayla ilgili adli tahkikata başlanıldığı bildirildi.

    Afyonkarahisar da dedektörle define ararken yakalandılar #1


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