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    Afyonkarahisar'da define avcıları suçüstü yakalandı

    Şuhut ilçesinde kaçak kazı ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, 6 kişiyi suçüstü yakaladı.
    • İHA
    • 19.01.2022 - 12:40
    • Güncelleme : 19.01.2022 - 13:09
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    Afyonkarahisar'da define avcıları suçüstü yakalandı

    Afyonkarahisar’ın Şuhut İlçesi Senir köyü tarihi Bininler Mağaraları mevkiinde kaçak kazı yapıldığı yönünde bilgi alan jandarma ekipleri harekete geçti.

    SUÇÜSTÜ YAKALANDI

    Bölgede inceleme yapan ekipler, bir hayvan ağılı çevresinde kaçak kazı yapan O.Ç., M.Ç., V.K., N.Ç.,E.A. ve L.K isimli şahısları suçüstü yaparak gözaltına aldı.

    ELE GEÇİRİLENLER

    Olay yerinde ekipler ayrıca kazıda kullanılan 2 adet delici matkap, keser, kürek, kazma, jeneratör ve kablolar ele geçirdi. Gözaltına alınan şahısların işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

    Afyonkarahisar da define avcıları suçüstü yakalandı #1


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