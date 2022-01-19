Afyonkarahisar'da define avcıları suçüstü yakalandı

Şuhut ilçesinde kaçak kazı ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, 6 kişiyi suçüstü yakaladı.

Afyonkarahisar’ın Şuhut İlçesi Senir köyü tarihi Bininler Mağaraları mevkiinde kaçak kazı yapıldığı yönünde bilgi alan jandarma ekipleri harekete geçti.

SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Bölgede inceleme yapan ekipler, bir hayvan ağılı çevresinde kaçak kazı yapan O.Ç., M.Ç., V.K., N.Ç.,E.A. ve L.K isimli şahısları suçüstü yaparak gözaltına aldı.

ELE GEÇİRİLENLER

Olay yerinde ekipler ayrıca kazıda kullanılan 2 adet delici matkap, keser, kürek, kazma, jeneratör ve kablolar ele geçirdi. Gözaltına alınan şahısların işlemlerinin devam ettiği bildirildi.