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    Afyonkarahisar’da defineci profesörden 'pişmanım' açıklaması

    Define ararken yakalanan profesör, emniyetteki ifadesinde olaya karıştığı için pişman olduğunu ve kazılan yeri kapatmaya çalışırken yakalandıklarını söyledi.
    • İHA
    • 15.03.2022 - 16:43
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    Afyonkarahisar’da defineci profesörden 'pişmanım' açıklaması

    Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesi Şıhlar Mahallesi Zafer Caddesi’nde devriye gezen mahalle ve çarşı bekçileri, cadde üzerindeki eski mezarlıkta hareketlilik olduğunu fark etti.

    Mezarlığın içerisine giren mahalle ve çarşı bekçileri, birkaç kişinin kendilerini görünce kaçmaya başladığını gördü ve peşine düştü.

    İKİ MEZARIN ORTASINDAKİ AĞACIN ALTINI KAZDILAR

    Kısa bir kovalamaca sonrası şahıslardan M.G. olay yerinde, M.Ş., isimli bir şahıs ise mezarlığa yakın bir evin bahçesinde yakalandı.

    Ardından bölgede inceleme yapan bekçiler, iki mezarın ortasındaki ağacın altının define amacı ile kazma ve küreklerle kazıldığını tespit etti.

    Afyonkarahisar’da defineci profesörden pişmanım açıklaması #1

    2 ŞÜPHELİNİN İSMİNİ VERDİLER

    Geçtiğimiz 10 Mart günü yaşanan olayın ardından gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyete götürüldü.

    Şüpheliler, ifadelerinde yanlarında 2 kişinin daha olduğunu söyledi.

    Bunun üzerine olaya karıştıkları tespit edilen H.B. ile M.A.D., isimli şahıslar ikametlerinde gözaltına alındı.

    Afyonkarahisar’da defineci profesörden pişmanım açıklaması #2

    DEFİNECİLERDEN BİRİ PROFESÖR ÇIKTI

    Şüpheliler ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

    Olayda gözaltına alınan şahıslardan birinin, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Harita Mühendisliği Bölümü’nde Jeodezi Bilim Dalı’nda görev yapan Prof. Dr. Mevlüt Güllü olduğu ortaya çıktı.

    Afyonkarahisar’da defineci profesörden pişmanım açıklaması #3

    “KAZDIĞIMIZ YERİ KAPATMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDIK”

    Olayın ardından hakkında görevli olduğu üniversite tarafından idari soruşturma açılan Güllü, emniyette ifade verdi.

    Güllü, şahısların kendisine kazılan yerde ‘eşkıya parası’ olduğunu söylediğini, kendisinden cep telefonunda gösterilen konumu belirlemek için yardım istediklerini, bu yüzden onlarla birlikte gittiğini belirtti.

    Afyonkarahisar’da defineci profesörden pişmanım açıklaması #4

    ‘PİŞMANIM’

    Güllü’nün ayrıca, olaya karıştığı için pişman olduğunu da dile getirdi.

    Kazdıkları yerde bir şey bulamadıklarını aktaran Güllü, kapatmaya çalışırken de yakalandıklarını ifade etti.


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