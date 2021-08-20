Afyonkarahisar'da deprem konutlarından her şey çalındı

Afyonkarahisar'da meydana gelen depremde, 15 yıl önce yapılan ve hak sahiplerine teslim edilen konutlar hırsızların uğrak noktası haline geldi.

Kent merkezi Dörtyol Mahallesi’nde yapımına 2003 yılında başlanan deprem konutları, 2014 yılından sonra hak sahiplerine teslim edilmeye başlandı.



603 konut hak sahiplerine teslim edilirken, alt yapı yetersizliği ve kent merkezine uzak olması sebebi ile konutlar bir türlü dolmadı.

Kooperatif tarafından yapılan konutlarda son yıllarda yönetim boşlukları da oluşmaya başlayınca konutlar adeta ilgisizliğe mahkum edildi. Konutlarda 90’a yakın aile ikamet ederken, boş binalar ve konutlar ise adeta hırsızların hedefi oldu.



HER ŞEYİ ÇALDILAR

Özellikle geceleri yaşanan hırsızlık olaylarında dairelere giren kimliği belirsiz kişiler, dairelerin çelik kapıları başta olmak üzere mutfak dolapları, klozet, laminant parkeler, musluk, pencere ve camları hatta tavan süslemelerini dahi sökerek çaldılar.





"BURADA ADETA ÇALAN ÇALANA"

Yaşanan hırsızlık olayları ile ilgili site sakini ve Dörtyol Mahalle Muhtarlığı Azası Ahmet Uygun, hırsızların kendilerini canlarından bezdirdiğini dile getirdi. Uygun, “Burayla hiç ilgilenen olmadı. Ben 5 senedir burada ikamet ediyorum, burada adeta çalan çalana. Burayla ilgilenen yok. Tabi hırsızlar da boş görünce çalıyorlar.

Evlerin çelik kapılarını, parkelerini, pencereleri neredeyse bütün her şeyi çaldılar. Adeta buraları yağmaladılar. Burası jandarma bölgesi. Çalan alıp gidiyor, jandarma geldiğinde de kimseyi yakalayamıyor. Yani öylesine, kısacası ilgilenilmedi” diye konuştu.





"ÇOCUKLARLA BİRLİKTE VATANDAŞLAR DA MAĞDUR"

Açıklamalarında alt yapı yetersizliğine de değinen Uygun, belediyeden hiçbir hizmet alamadıklarını öne sürdü. Uygun açıklamalarını şöyle sürdürdü: “Afyon belediyesi sadece buradan çöpleri aldırıyor. Parklar ot, çöp, yılan ve çıyan içinde. Çocuklarla birlikte vatandaşlar da mağdur. Buraya gelen insanlar bakıyorlar herhangi bir şey yok, minibüs yok, ulaşım zor sonra gelenler gidiyor. 80 hane var ama ilgilenen yok. İlgilenilse, yollarda ve çevrede bakım olsa belki insanlar daha çok buraya gelecek.” şeklinde konuştu.



Hırsızlık olaylarının ardından çevre sakinlerinin ihbarı ile hırsızlık olayları ile ilgili jandarma tarafından inceleme başlatılırken, olaylarla ilgili sonuca ulaşılıp ulaşılmadığı, hırsızlardan yakalananların olup olmadığı ise bilinmiyor.



